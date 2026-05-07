Europei Master non stadia Italia da record a Catania | 128 medaglie e 59 ori

I Campionati Europei Master non stadia si sono conclusi a Catania con l’Italia che ha conquistato un totale di 128 medaglie, di cui 59 d’oro. La manifestazione si è svolta nella città siciliana dal 2026, attirando atleti provenienti da vari paesi europei. La squadra italiana ha ottenuto numerosi risultati di rilievo, confermando la propria presenza tra le nazioni più competitive dell’evento.

L’Italia chiude da protagonista i Campionati Europei Master non stadia 2026 di Catania, trasformando l’edizione casalinga in una vera festa dell’atletica senza età. Il bilancio azzurro è pesantissimo: 128 medaglie complessive, con 59 voti, 44 argenti e 25 bronzi, in una rassegna disputata tra lungomare, vento, sole e lo scenario dell’Etna sullo sfondo. La marcia si conferma una miniera d’oro per la spedizione italiana. Rosetta La Della ha firmato una splendida doppietta tra 10 e 20 km di marcia W45, mentre Frederic Borrelli e Lucia Battaglia hanno conquistato due titoli individuali ciascuno. Storia speciale anche per Nazzareno Proietti, campione europeo M90 a 92 anni e atleta più esperto tra i vincitori azzurri.🔗 Leggi su Sportface.it

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