Olimpiadi Milano-Cortina 2026 l' Italia dovrà vincere più di 38 medaglie e oltre 13 ori per battere record di Lillehammer 1994

Abbiamo letto da più parti che l’Italia, nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ha battuto il record di medaglie vinte a Lillehammer nel 1994. In quella edizione furono 20, ora siamo già oltre quella quota (23 mentre scriviamo). Se a livello assoluto è giusto dire che gli Azzurri non hanno mai vinto così tante medaglie nelle Olimpiadi invernali, è anche corretto relativizzare il tutto. A Lillehammer, infatti, venivano distribuiti complessivamente 61 ori (e 61 argenti e 61 bronzi), mentre a Milano-Cortina 2026 gli ori distribuiti in totale saranno 116 (con 116 argenti e 116 bronzi). Insomma, vengono assegnate quasi il doppio di medaglie (fattore 1,9) ed è quindi più facile e probabile vincerne una rispetto alla edizione 1994. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.

L’Italia conquista un nuovo record di medaglie a Milano Cortina, raggiungendo le 21, grazie alla medaglia d’argento nello snowboard.

