Olimpiadi Milano-Cortina 2026 l' Italia dovrà vincere più di 38 medaglie e oltre 13 ori per battere record di Lillehammer 1994
L’Italia deve conquistare più di 38 medaglie e oltre 13 ori alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per superare i risultati di Lillehammer 1994, quando gli atleti italiani ottennero 17 medaglie. La sfida si fa più complessa considerando che gli atleti italiani si preparano con meno tempo rispetto alle precedenti edizioni. Nel frattempo, le squadre nazionali hanno intensificato gli allenamenti e investito in nuove tecnologie, sperando di migliorare le proprie performance.
Abbiamo letto da più parti che l’Italia, nelle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, ha battuto il record di medaglie vinte a Lillehammer nel 1994. In quella edizione furono 20, ora siamo già oltre quella quota (23 mentre scriviamo). Se a livello assoluto è giusto dire che gli Azzurri non hanno mai vinto così tante medaglie nelle Olimpiadi invernali, è anche corretto relativizzare il tutto. A Lillehammer, infatti, venivano distribuiti complessivamente 61 ori (e 61 argenti e 61 bronzi), mentre a Milano-Cortina 2026 gli ori distribuiti in totale saranno 116 (con 116 argenti e 116 bronzi). Insomma, vengono assegnate quasi il doppio di medaglie (fattore 1,9) ed è quindi più facile e probabile vincerne una rispetto alla edizione 1994. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Milano Cortina, è record di medaglie per l'Italia. Con 20 podi eguagliata Lillehammer 1994
L’Italia conquista un record di medaglie ai Giochi di Milano Cortina dopo il successo di Federica Brignone nello slalom gigante di Cortina, che ha portato gli azzurri a raggiungere 20 podi complessivi.
Milano Cortina, argento Italia nello snowboard: è record di medaglie, sono 21! Superata Lillehammer 1994
L’Italia conquista un nuovo record di medaglie a Milano Cortina, raggiungendo le 21, grazie alla medaglia d’argento nello snowboard.
Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: la vita dentro i villaggi olimpici
