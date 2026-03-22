Italia da record di ori e medaglie ai Mondiali Indoor | i numeri degli azzurri e il piazzamento finale

L’Italia ha conquistato cinque medaglie ai Mondiali Indoor 2026 di atletica, che sono andati in scena nel weekend a Torun (Polonia): tre ori (Andy Diaz nel salto triplo, Nadia Battocletti sui 3000 metri, Zaynab Dosso sui 60 metri) e due argenti (Mattia Furlani e Larissa Iapichino nel salto in lungo). Tutte le punte di diamante che hanno partecipato a questa rassegna iridata in sala sono riuscite a salire sul podio, a eccezione di Leonardo Fabbri, incappato in una contro prestazione nel getto del peso, e di Andrea Dallavalle, probabilmente non al top della condizione nel salto triplo. Si tratta di una spedizione da record del Bel Paese, che... 🔗 Leggi su Oasport.it

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