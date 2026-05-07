Europa League in TV le semifinali | dove vedere oggi le partite di ritorno orari e canali

Stasera si disputano le partite di ritorno delle semifinali di Europa League tra Aston Villa e Nottingham Forest e tra Friburgo e Braga. Contestualmente si giocano anche le semifinale di Conference League tra Crystal Palace e Shakhtar Donetsk e tra Strasburgo e Rayo Vallecano. Le partite saranno trasmesse in diretta televisiva, con orari e canali specifici disponibili per gli spettatori. Le gare rappresentano le fasi decisive delle competizioni europee di questa settimana.

Stasera si giocano le semifinali di Europa League: Aston Villa-Nottingham Forest e Friburgo-Braga, e di Conference League: Crystal Palace-Shakthar Donetsk e Strasburgo-Rayo Vallecano.🔗 Leggi su Fanpage.it

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