Champions League oggi in TV dove vedere le partite d'andata degli ottavi di finale | orari e canali

Oggi la Champions League va in onda in TV, perché si giocano le partite d'andata degli ottavi di finale. Alle 18:45, i tifosi seguono su canale sportivo la sfida tra Galatasaray e Juventus, mentre alle 21:00 si svolgono le partite Borussia Dortmund-Atalanta e BodoGlimt-Inter. Domani, la gara tra BodoGlimt e Inter si trasmette alle 21:00, portando gli occhi degli appassionati su queste sfide europee.

Galatasaray-Juventus (ore 18:45) e Borussia Dortmund-Atalanta (ore 21:00) oggi, BodoGlimt-Inter (ore 21:00) domani sono le partite delle italiane nei playoff di Champions. Sono visibili sui canali di Sky e NOW mentre la squadra di Chivu va in onda solo su Amazon Prime Video. In chiaro su TV8 Bruges-Atletico Madrid.