Europa League in tv | guida completa al ritorno dei quarti Orari e dove vedere le partite

Domani si disputano i quarti di ritorno dell'Europa League, con le partite che definiranno le ultime quattro squadre che accederanno alle semifinali. La fase si gioca in diverse città europee e le gare sono trasmesse in diretta televisiva. Il match di ritorno rappresenta l'ultimo step prima della finale, prevista a Istanbul, e si attendono risultati decisivi per stabilire la composizione delle semifinali.

Roma, 15 aprile 2026 – Tutto pronto per i quarti di ritorno di Europa League: domani scopriremo quali squadre completeranno il quadro delle semifinali, l'ultimo atto prima della finale di Istanbul. Nelle gare della settimana scorsa, il Friburgo ha vinto 3-0 contro il Celta Vigo tra le mura amiche, con gli spagnoli che, all'Estadio Balaidos, cercheranno di ribaltare il risultato davanti ai propri tifosi. Fischio d'inizio in programma per le 18:45. Il Bologna di Italiano, invece, ha perso 3-1 al Dall'Ara contro l'Aston Villa e domani alle 21 scenderà in campo al Villa Park di Birmingham. Per i felsinei servirà un'impresa, ma vietato darsi per vinti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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