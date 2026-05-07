Europa incubatore del terrorismo a causa di immigrazione di massa | la Casa Bianca attacca

L'amministrazione Trump accusa l'Europa di essere "un incubatore" di minacce terroristiche provocate dall'immigrazione di massa nella nuova strategia anti-terrorismo presentata dalla Casa Bianca. Nel documento di 16 pagine, sviluppato dal coordinatore anti-terrorismo della Casa Bianca Sebastian Gorka, un alleato di ferro di Donald Trump, si punta anche il dito contro "estremisti violenti di sinistra", compresi presunti "gruppi estremisti pro transgender" e si ribadisce come la lotta ai "narcoterroristi" dei cartelli della droga in America Latina sia un punto centrale della strategia dell'amministrazione. Ma i toni più duri sono riservati, ancora una volta, all'Europa: "È chiaro che gruppi ostili ben organizzati sfruttino i confini aperti e gli ideali globalisti collegati.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Temi più discussi: L’accusa della Casa Bianca: Immigrazione di massa in Europa, è incubatore di terrorismo; L'amministrazione Trump: L'Europa è un incubatore di minacce terroristiche ed estremisti di sinistra; Reddito di cittadinanza, discriminatorio requisito 10 anni di residenza: sentenza Corte Ue.

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