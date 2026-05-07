europa e conference 2025 26 diretta esclusiva sky now semifinale ritorno palinsesto telecronisti

Giovedì 7 maggio sono in programma le partite di ritorno delle semifinali di Europa Conference League e Europa League, trasmesse in diretta esclusiva su Sky e NOW. La serata vede l’attenzione puntata sui match che decideranno le qualificate per le finali di questa stagione, con telecronisti dedicati e un palinsesto che copre gli incontri in modo completo e dettagliato. La programmazione si concentra sugli eventi principali delle due competizioni europee.

Giovedì 7 maggiosi torna in campo con 4 partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Uno e Sky Sport 251). Giovedì, alle 21, Aston Villa-Nottingham Forest (Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K) e Friburgo-Braga (Sky Sport 253). In Conference League, alla stessa ora,in scena Crystal Palace-Shakhtar Donetsk (Sky Sport 254) e Strasburgo- Rayo Vallecano (Sky Sport 255). LA COPERTINA - La copertina che apre gli studi di Europa League è sulle note del nuovo singolo "Don’t Wanna Go Home" dei Meduza feat. Henry Camamile (Island Records). Il brano, spiegano i Meduza, vuole ricreare quel momento, alla fine di un set, quando le luci si riaccendono e la serata è tecnicamente finita, ma qualcuno tra il pubblico inizia a gridare ‘one more song’.🔗 Leggi su Digital-news.it

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