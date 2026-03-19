europa e conference 2025 26 diretta esclusiva sky now ottavi ritorno palinsesto telecronisti

Giovedì 19 marzo si svolgono gli ottavi di ritorno della UEFA Conference League e della UEFA Europa League, con tre squadre italiane impegnate in gara. La diretta esclusiva sarà trasmessa su Sky e NOW, con il palinsesto dedicato alle telecronache degli incontri. La competizione vede protagonisti club europei che si contendono il passaggio ai quarti di finale.

Giovedi 19 Marzo dalle 20.30 su TV8 ASTON VILLA - LILLEe a seguire su Cielo il tg sportivo LIVE - Sky Sport 24 Night Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Mercoledì 18 e giovedì 19 marzo il ritorno degli ottavi di finale, con 16 partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport Calcio e Sky Sport 251). LE ITALIANE – Giovedì alle 18.45 appuntamento in Conference League con la Fiorentina di Paolo Vanoli, che sfiderà fuori casa i polacchi del Raków Czestochowa, live su Sky Sport Uno e Sky Sport 253. In Europa League, alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, da non perdere il derby italiano tra Roma e Bologna. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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