europa e conference 2025 26 diretta esclusiva sky now quarti ritorno palinsesto telecronisti

Giovedì 16 aprile si svolgeranno i quarti di finale di ritorno delle competizioni europee di calcio, con la diretta esclusiva su Sky e NOW. Le partite vedranno coinvolte due squadre italiane e si svolgeranno in contemporanea, con telecronisti dedicati per ogni match. Tra le competizioni in programma ci sono la UEFA Conference League e la UEFA Europa League, con le squadre impegnate a raggiungere le semifinali.

Si torna in campo in Europa con la UEFA Europa e Conference League, tutte da vivere in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Giovedì 16 aprile il ritorno dei quarti di finale, con 8 partite da seguire in contemporanea nella Casa dello Sport di Sky anche grazie a Diretta Gol (Sky Sport 251). LE ITALIANE – Giovedì alle 21 appuntamento in Europa League con il Bologna di Vincenzo Italiano, impegnato fuori casa contro l’Aston Villa di Unai Emery, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. In Conference League, alla stessa ora su Sky Sport Arena e Sky Sport 253, in campo la Fiorentina di Paolo Vanoli, che sfiderà all’Artemio Franchi il Crystal Palace di Oliver Glasner.🔗 Leggi su Digital-news.it

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