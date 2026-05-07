Euronics Gubbio in bilico 8 posti di lavoro I sindacati | Quali le reali motivazioni?
Preoccupazione tra i lavoratori del punto vendita Euronics di Gubbio, dove si parla di una possibile chiusura entro il mese di giugno. La società che gestisce il negozio ha comunicato in modo informale l’intenzione di chiudere, mettendo in discussione il destino di otto impiegati. I sindacati chiedono chiarimenti sulle motivazioni alla base di questa decisione, senza ancora ricevere risposte ufficiali.
Preoccupazione per il futuro di otto lavoratori del punto vendita Euronics di Gubbio, per cui è stata annunciata informalmente la chiusura entro giugno da parte della società che gestisce il negozio.“Al momento mancano informazioni chiare e ufficiali - sostiene l’organizzazione sindacale Filcams.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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