Siderurgia a rischio | Gozzi denuncia +115mila posti lavoro in bilico
Gozzi denuncia che l’aumento dei costi europei mette a rischio oltre 115 mila posti di lavoro nel settore siderurgico italiano. La crisi nasce dai costi energetici cresciuti e dalla concorrenza sleale di altri paesi europei, che rendono difficile mantenere la produzione. Le aziende chiedono interventi immediati per ridurre le spese e salvare le fabbriche. La situazione si fa sempre più critica: senza un intervento, molte imprese potrebbero chiudere nei prossimi mesi. La discussione si concentra sulla necessità di un nuovo modello industriale.
Siderurgia in Crisi: Gozzi Denuncia i Costi Europei e Invoca un Nuovo Modello Industriale. L’industria siderurgica italiana è sotto pressione, con un rischio concreto di declino che minaccia occupazione e produzione. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco, ha espresso una critica severa alle politiche europee, ritenendole responsabili dell’aumento dei costi che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose aziende. La sua analisi, resa pubblica il 20 febbraio 2026, apre un dibattito sulla necessità di ripensare le strategie industriali a livello nazionale e comunitario. Un Sistema Industriale Sotto Stress.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Bavelloni, a rischio chiusura la sede di Bregnano: oltre 50 posti di lavoro in bilico
Asl Salerno, oltre 600 posti di lavoro a rischio: la denuncia della Cisl provincialeL'Asl di Salerno ha avviato una gara per servizi di pulizia, ausiliariato e facchinaggio, che potrebbe mettere a rischio oltre 600 posti di lavoro.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
La #siderurgia soffre la tassa ambientale sull' #import extra #Ue "Rischio paralisi" Paolo Sangoi, presidente @assofermet: "A causa di indicazioni ancora insufficienti e imprecise, il calcolatore #Cbam non è in grado di determinare con accettabile approssimazi x.com
Adolfo Urso. . La tutela dei #MarchiStorici è una priorità del Governo. L’Italia è l’unico Paese a garantire una protezione specifica per queste realtà. Grazie alla legge sulle #PMI, le #imprese possono acquisire marchi a rischio, evitando che aziende in difficoltà - facebook.com facebook