Siderurgia a rischio | Gozzi denuncia +115mila posti lavoro in bilico

Gozzi denuncia che l’aumento dei costi europei mette a rischio oltre 115 mila posti di lavoro nel settore siderurgico italiano. La crisi nasce dai costi energetici cresciuti e dalla concorrenza sleale di altri paesi europei, che rendono difficile mantenere la produzione. Le aziende chiedono interventi immediati per ridurre le spese e salvare le fabbriche. La situazione si fa sempre più critica: senza un intervento, molte imprese potrebbero chiudere nei prossimi mesi. La discussione si concentra sulla necessità di un nuovo modello industriale.

Siderurgia in Crisi: Gozzi Denuncia i Costi Europei e Invoca un Nuovo Modello Industriale. L’industria siderurgica italiana è sotto pressione, con un rischio concreto di declino che minaccia occupazione e produzione. Antonio Gozzi, presidente di Federacciai e di Duferco, ha espresso una critica severa alle politiche europee, ritenendole responsabili dell’aumento dei costi che stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di numerose aziende. La sua analisi, resa pubblica il 20 febbraio 2026, apre un dibattito sulla necessità di ripensare le strategie industriali a livello nazionale e comunitario. Un Sistema Industriale Sotto Stress.🔗 Leggi su Ameve.eu

