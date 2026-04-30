A Lamezia Terme, si registra un possibile blocco di 95 posti di lavoro legati alla commessa Conte.it, con scadenza prevista per il 30 aprile. I sindacati stanno organizzando azioni di mobilitazione per affrontare la situazione. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i lavoratori coinvolti, mentre le parti coinvolte discutono sulle prospettive future e sulle eventuali soluzioni possibili.

? Cosa sapere A Lamezia Terme rischio perdita 95 posti di lavoro per commessa Conte.it il 30 aprile.. Sindacati chiedono tavolo prefettizio per garantire la clausola sociale della legge 112016.. Lamezia Terme affronta una giornata di incertezza occupazionale dopo che l’Assessore al Lavoro Giovanni Calabrese e il vicesindaco Michelangelo Cardamone si sono riuniti in Regione per discutere del rischio che 95 posti di lavoro legati alla commessa Conte.it vengano persi. Il tavolo tecnico, tenutosi questo giovedì 30 aprile 2026, ha la partecipazione diretta delle rappresentanze sindacali Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, oltre ai delegati delle RSA Aziendali, tutti riuniti per frenare una decisione che minaccia la stabilità di decine di famiglie locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamezia Terme: allarme per 95 posti di lavoro, i sindacati si mobilitano

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