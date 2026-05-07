Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 7 maggio 2026

Oggi, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 20,30 si tiene l’estrazione del concorso VinciCasa, un gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri su quaranta. I numeri vincenti saranno annunciati in diretta, offrendo ai partecipanti l’opportunità di scoprire se sono tra i fortunati che accederanno a una nuova abitazione. La mattina dell’estrazione si sono già svolte le operazioni di verifica delle cartelle e di preparazione dei numeri estratti.

Estrazione VinciCasa oggi 7 maggio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, giovedì 7 maggio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 6 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 5 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 4 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 3 MAGGIO 2026 ESTRAZIONE 2 MAGGIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 7 maggio 2026: come funziona.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 7 maggio 2026 Notizie correlate Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 1 maggio 2026 Leggi anche: Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 2 maggio 2026 Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di lunedì 4 maggio; Win for Life VinciCasa, nessun ‘5’ nel primo weekend di maggio; VinciCasa, l’estrazione di sabato 2 maggio; VinciCasa, l’estrazione di martedì 28 aprile. Ultime estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto , Vincicasa, MillionDay ed Eurojackpot tutti i numeri vincenti e il commento della serataNuova serata di estrazioni e nuova caccia alla fortuna per milioni di italiani. Tra numeri ritardatari, combinazioni calde e jackpot sempre più ricchi, anche il concorso di oggi ha regalato ... datasport.it Estrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it Estrazione Vincicasa n. 124 di lunedì 04 maggio 2026 #vincicasa #LeoBar_Sulbiate, - facebook.com facebook