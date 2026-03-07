Il comune di Casorate Primo nei guai per 30 euro di chiacchiere | per la Corte dei Conti è danno erariale

Il comune di Casorate Primo, nel pavese, è finito sotto inchiesta dalla Corte dei Conti per un danno erariale di 30 euro. La vicenda riguarda spese ritenute improprie che hanno portato a una valutazione negativa sulla gestione finanziaria dell’ente. La questione ha attirato l’attenzione sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche da parte dell’amministrazione locale.

A Casorate Primo, nel pavese, il rigore contabile e il rispetto delle regole non sono soltanto chiacchiere. Per averne conferma basta chiedere all'opposizione locale, che, attraverso un esposto, ha fatto bacchettare il Comune dalla Corte dei Conti. La colpa? Aver acquistato trenta euro dei tipici dolci di carnevale, le chiacchiere appunto, conosciute anche come frappe o cenci. Per la Corte dei Conti si è infatti trattato di un danno erariale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

