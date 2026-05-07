Estra si congratula con Francesco Macrì per la nomina a presidente di Leonardo

Il Consiglio di Amministrazione e il Gruppo Estra hanno espresso le proprie congratulazioni a Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra, per la sua nomina a presidente di Leonardo. La comunicazione ufficiale è stata resa nota recentemente, senza ulteriori dettagli sulle modalità di nomina o le tempistiche. La nomina riguarda una realtà importante nel settore industriale e tecnologico nazionale.

Il Consiglio di Amministrazione e tutto il Gruppo Estra esprimono le più vive congratulazioni a Francesco Macrì, presidente Esecutivo di Estra, per la nomina a presidente di Leonardo, realtà strategica per il sistema industriale e tecnologico del Paese.La designazione rappresenta un importante.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leonardo, Macrì presidente. Nessuna incompatibilità. Resta in sella a EstraPolitico della prima ora con l’allora Fronte della Gioventù, poi assessore comunale, sempre nella sua Arezzo, e da dieci anni manager pubblico di... Francesco Macrì al timone di Leonardo ma anche a quello di EstraAd astenersi, e prima ancora a richiedere il rinvio della decisione a dopo le amministrative, sono stati i sindaci di centrosinistra. Panoramica sull’argomento Francesco Macrì (Estra) nominato presidente di LeonardoCiolini: Premio a competenza, equilibrio e profonda conoscenza delle dinamiche industriali e strategiche del Paese ... nove.firenze.it Nucleare, tra ritorno e nuove frontiere: secondo episodio del talk podcast di EstraSIENA. Il nucleare è tornato al centro del dibattito pubblico italiano ed europeo: non più solo come memoria divisiva del passato, ma come Il 7 maggio online torna L'energia necessaria. Ospiti della ... ilcittadinoonline.it