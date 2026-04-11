Leonardo Macrì presidente Nessuna incompatibilità Resta in sella a Estra

Il presidente di Estra ha confermato di non avere alcuna incompatibilità e di continuare a ricoprire il suo ruolo all’interno dell’azienda. È un politico che ha iniziato la sua carriera nel Fronte della Gioventù, passando poi a ricoprire un ruolo di assessore comunale. La sua posizione è rimasta invariata anche dopo le recenti verifiche, e non sono state riscontrate irregolarità che possano mettere in discussione la sua permanenza.

Politico della prima ora con l’allora Fronte della Gioventù, poi assessore comunale, sempre nella sua Arezzo, e da dieci anni manager pubblico di punta dal giorno dello sbarco in Estra – la multiutility toscana – fino alla nomina prestigiosissima alla presidenza di Leonardo, il gruppo aerospaziale e della difesa di cui era dal 2023 consigliere d’amministrazione. Quella di Francesco Macrì, 53 anni, una laurea in giurisprudenza, tuttora dirigente nazionale di Fratelli d’Italia che in alcuni spicchi della Toscana detta legge, è una carriera politico-manageriale costruita in 25 anni sul campo tra consessi politici e consigli di amministrazione.... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Leonardo, Macrì presidente. Nessuna incompatibilità. Resta in sella a Estra Macrì alla guida di Leonardo: “Anna, tutto è dedicato a te”. Il dirigente FdI non molla EstraArezzo, 11 aprile 2026 – Un pensiero privato, affidato ai social, prima ancora di qualsiasi analisi politica o industriale. Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. Temi più discussi: Leonardo, Macrì presidente. Nessuna incompatibilità. Resta in sella a Estra; Leonardo, chi è Francesco Macrì: dal Mef l’indicazione per la presidenza; Nomine delle partecipate, i nuovi cda di Enel, Enav, Eni e Leonardo. L’elenco; Lorenzo Mariani nuovo AD di Leonardo. Cattaneo confermato all'Enel, Descalzi all'Eni. Leonardo, Macrì presidente. Nessuna incompatibilità. Resta in sella a EstraLa nomina del dirigente di Fratelli d’Italia alla guida del gruppo aerospaziale. L’obiettivo è quello di conservare il ruolo nella multiutility con minori deleghe. lanazione.it Chi sono Lorenzo Mariani e Francesco Macrì, i nuovi manager di Leonardo scelti dal Governo MeloniRoberto Cingolani non sarà più l’ad di Leonardo. Il governo Meloni ha deciso di sostituirlo alla guida di Leonardo, la principale azienda italiana nel settore della difesa, partecipata al 30% dal mini ... virgilio.it Leonardo Maria Del Vecchio s'è comprato una cosina, una roba modesta e che passa inosservata. Sapete quanto l'ha pagata - facebook.com facebook Mariani vince la corsa a Leonardo. Conferme per Descalzi e Cattaneo x.com