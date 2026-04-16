Francesco Macrì al timone di Leonardo ma anche a quello di Estra

Il manager è stato nominato alla guida di due aziende diverse, una nel settore energetico e l’altra in quello dei servizi. La decisione è stata presa senza l’approvazione dei sindaci di centrosinistra, che hanno preferito astenersi e chiedere un rinvio della delibera fino dopo le elezioni amministrative. La questione riguarda principalmente le modalità di nomina e le possibili ripercussioni sulla governance delle società coinvolte.

Ad astenersi, e prima ancora a richiedere il rinvio della decisione a dopo le amministrative, sono stati i sindaci di centrosinistra. Arezzo, invece, insieme ai primi cittadini di centro destra della provincia (o più precisamente insieme a quelli presenti oggi) ha dato l'ok.Francesco Macrì.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leonardo, Macrì presidente. Nessuna incompatibilità. Resta in sella a EstraPolitico della prima ora con l’allora Fronte della Gioventù, poi assessore comunale, sempre nella sua Arezzo, e da dieci anni manager pubblico di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Francesco Macrì al timone di Leonardo ma anche a quello di Estra; Nomine Mef: conferme a Eni e Enel, novità ai vertici di Leonardo ed Enav; Tutto su Lorenzo Mariani, nuovo capo azienda di Leonardo (al posto di Cingolani); Nomine, entro venerdì le liste del Mef: le ultime novità. In Leonardo prende quota il tandem. Chi è Francesco Macrì nuovo presidente di LeonardoFrancesco Macrì è il nuovo presidente di Leonardo, al posto di Stefano Pontecorvo ai vertici del campione nazionale della difesa e dell’aerospazio. La nomina arriva in un passaggio delicato per l’indu ... formiche.net Leonardo, chi è Francesco Macrì: dal Mef l’indicazione per la presidenzaL’indicazione del Ministero dell’economia per la presidenza di Leonardo S.p.A. porta in primo piano il profilo di Francesco Macrì, manager con una lunga esperienza tra energia, servizi pubblici e indu ... adnkronos.com Francesco Macrì al timone di Leonardo ma anche a quello di Estra https://cityne.ws/dozYO - facebook.com facebook Perché #Cingolani non è stato confermato a #Leonardo e chi sono Lorenzo #Mariani e Francesco #Macrì Di Ettore Bellavia #10aprile x.com