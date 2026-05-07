Estendere lo yoga in fibrosi cistica anche a famigliari e caregiver Alle Muse l' evento per la raccolta fondi

Un evento si è svolto ad Ancona per raccogliere fondi destinati al progetto “Yoga in fibrosi cistica”. L’iniziativa mira a promuovere pratiche di yoga tra i pazienti affetti da questa condizione e prevede di coinvolgere anche i familiari e i caregiver. L’obiettivo è ampliare l’accesso alle attività di supporto e benessere legate alla fibrosi cistica, con l’intento di includere più persone nel percorso di cura.

ANCONA – Sostenere il progetto di “Yoga in fibrosi vistica” ed estenderlo a sempre più persone. Anche ai caregiver familiari. È l'obiettivo di “Yoga&fibrosi cistica - L’arte del respiro e della cura” l'evento di raccolta fondi che si svolgerà sabato 16 maggio 2026 ad Ancona, dalle 18, al Salone.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Run4Hope per la fibrosi cistica, tappa anche a Forte dei MarmiForte dei Marmi, 27 aprile 2026 - Si sono concluse ieri mattina, in contemporanea in tutta Italia, le venti staffette regionali sincrone della sesta... “Sono portatrice sana di fibrosi cistica: anche mio marito deve fare i controlli?”Buongiorno, sono purtroppo risultata portatrice sana di fibrosi cistica durante i controlli pre-concezionali. Una raccolta di contenuti Si parla di: 'Yoga in fibrosi cistica', evento di solidarietà con la Fondazione Salesi; Ad Ancona un evento di raccolta fondi per Yoga in fibrosi cistica.