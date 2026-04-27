Run4Hope per la fibrosi cistica tappa anche a Forte dei Marmi

Ieri mattina si sono concluse in tutta Italia le venti staffette regionali della sesta edizione di Run4Hope Massigen, un evento podistico solidale non competitivo. La tappa a Forte dei Marmi ha visto partecipanti uniti per sostenere la lotta alla fibrosi cistica, coinvolgendo varie zone del paese in un percorso che si è svolto contemporaneamente in diverse regioni. L’iniziativa ha coinvolto atleti di diverse età e provenienze.

Forte dei Marmi, 27 aprile 2026 - Si sono concluse ieri mattina, in contemporanea in tutta Italia, le venti staffette regionali sincrone della sesta edizione Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale non competitivo che ieri ha fatto tappa anche a Forte dei Marmi. Notevole il successo dell’iniziativa, l’unica capace di unire running e solidarietà su scala nazionale, che nel 2026 ha visto come ente beneficiario la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, capitanata da Matteo Marzotto, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ricerca microbiologica e farmacologica per contrastare l'antibiotico-resistenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Run4Hope per la fibrosi cistica, tappa anche a Forte dei Marmi Notizie correlate Run4Hope 2026, da Modena a Rubiera di corsa per battere la fibrosi cisticaLa solidarietà ha attraversato questa mattina le strade del capoluogo modenese grazie alla settima tappa regionale della Run4Hope Massigen 2026, il... Run4Hope Massigen, a Palermo gara di solidarietà a sostegno della Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cisticaTorna in Sicilia la Run4Hope Massigen, il Giro d’Italia podistico solidale che si svolge in contemporanea in venti regioni dal 18 al 26 aprile. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: In corsa contro la fibrosi cistica: la catena di solidarietà Run4Hope 2026 in piazza della Marina; RUN4HOPE: LA STAFFETTA PER LA RICERCA SULLA FIBROSI CISTICA; Run4Hope 2026, da Modena a Rubiera di corsa per battere la fibrosi cistica; Run4hope Massigen, al via la staffetta solidale per la ricerca sulla Fibrosi cistica. ULSS4 alla Run4Hope: una corsa per la solidarietà da Caposile a JesoloL'Ulss4 Veneto Orientale partecipa alla Run4Hope, staffetta per sostenere la ricerca sulla Fibrosi Cistica da Caposile a Jesolo. Scopri l'impegno e i dettagli dell'iniziativa. ilnuovoterraglio.it Run4Hope Crotone 2026: la staffetta della speranza per la ricercaCrotone corre per la ricerca: successo per la tappa Run4Hope con Milonrunners sul lungomare per sostenere la lotta alla fibrosi cistica. ilcrotonese.it , Matera si mobilita con Run4Hope, la corsa solidale tra i Sassi che ha unito sport e beneficenza. L’intero ricavato della manifestazione, svoltasi questa mattina, è stato devoluto a un progetto dell - facebook.com facebook