Sono portatrice sana di fibrosi cistica | anche mio marito deve fare i controlli?

Una donna che ha scoperto di essere portatrice sana di fibrosi cistica durante i controlli pre-concezionali si chiede se anche il marito debba sottoporsi a controlli. La sua comunicazione si concentra sull’esito delle analisi e sulla possibile necessità di verificare anche le condizioni del partner prima di pianificare una gravidanza. La questione riguarda le procedure da seguire in casi di portatori sani di questa condizione genetica.

Buongiorno, sono purtroppo risultata portatrice sana di fibrosi cistica durante i controlli pre-concezionali. Mio marito deve fare il test anche lui? E se fossimo entrambi portatori, quali sono le probabilità che il bambino nasca malato? E cosa fare in questo specifico caso? Grazie mille Buongiorno signora, suo marito deve certamente sottoporsi al test genetico per escludere qualsiasi mutazione del gene CFTR, e sperate che non sia portatore. Qualora lo sia, in caso di ricerca di una gravidanza, si rende necessaria una diagnosi preimpianto o la villocentesi. * Il consulto online è puramente orientativo e non sostituisce in alcun modo il parere del medico curante o dello specialista di riferimento © Riproduzione riservata 1997 - 2026 Editore Media Data Factory S. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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