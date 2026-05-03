Latina nuove regole per l’estate | divieti su musica e giochi in spiaggia

A Latina sono state introdotte nuove regole per l’estate che limitano alcune attività sulla spiaggia. È stato stabilito un divieto di diffusione di musica ad alto volume e di giochi sportivi che coinvolgano attrezzature come beach volley e calcio. Le restrizioni sono state adottate per regolare l’uso delle aree di balneazione e garantire il rispetto di determinate norme di sicurezza e tranquillità.

? Cosa scoprirai Cosa non si potrà più fare sulla battigia a Latina?. Quali giochi sportivi sono ora vietati sulle spiagge?. Come cambieranno le regole per chi porta il cane in spiaggia?. Quando dovranno finire le operazioni di pulizia sui litorali?.? In Breve Fascia di rispetto di 5 metri dalla battigia libera da attrezzature e mezzi.. Attività ludiche consentite solo nelle aree specifiche predisposte dai concessionari.. Pulizia spiagge con mezzi addetti mezz'ora dopo il tramonto o prima dell'alba.. Cani devono avere guinzaglio con lunghezza massima di un metro e mezzo.. L’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco ha presentato i nuovi regolamenti per la gestione dei litorali di Latina, definendo le norme che disciplineranno le aree demaniali marittime per la stagione estiva 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latina, nuove regole per l’estate: divieti su musica e giochi in spiaggia Notizie correlate Estate 2026: Lidi aperti dal 23 maggio. Nuove regole su cibo in spiaggia e accesso al mareL’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese, ha condiviso... La stagione balneare sul lungomare di Latina: le regole e i divieti sulle spiagge per l’estateÈ stata emanata nei giorni scorsi l’ordinanza per la stagione balenare 2026 a Latina. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Latina, pubblicata l’ordinanza balneare 2026: nuove regole per il litorale; Strisce blu a Cisterna, cambia la sosta: il Consiglio approva il nuovo piano; La stagione balneare sul lungomare di Latina: le regole e i divieti sulle spiagge per l’estate; LATINA | Intrattenimento sul lungomare, verso il protocollo d’intesa con gli operatori balneari. Latina, pubblicata l’ordinanza balneare 2026: nuove regole per il litoraleLatina, pubblicata l’ordinanza balneare 2026: nuove regole per il litorale, obbligo di salvataggio, accessibilità, plastic free e interventi su passerelle e camminamenti ... latinaquotidiano.it Latina: pubblicata l’ordinanza per la stagione balneare 2026 per il litoraleLatina: È stata pubblicata l’ordinanza balneare 2026, il provvedimento che disciplina l’utilizzo delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, segnando ufficialmente l’avvio della ... radioluna.it Un bambino è stato azzannato da un cane sull'isola di Ponza (Latina). Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Da una prima ricostruzione due cani sarebbero usciti da un cancello e uno dei due animali avrebbe aggredito il piccolo. Il bambino è stato soccors - facebook.com facebook #Latina Festa di #SanGiuseppeLavoratore Dal #30aprile al #2maggio Modifiche alla #viabilità sulle vie e piazze comunali interessate shorturl.at/1L92T #viabiliLAZ x.com