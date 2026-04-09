Estate 2026 | Lidi aperti dal 23 maggio Nuove regole su cibo in spiaggia e accesso al mare
Per l’estate 2026, le spiagge saranno aperte dal 23 maggio, con nuove regole riguardanti il cibo e l’accesso al mare. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha presentato l’Ordinanza balneare durante un incontro con rappresentanti pubblici e privati. La disposizione riguarda le modalità di accesso e i comportamenti consentiti nelle aree balneari, con l’obiettivo di regolamentare meglio le attività lungo la costa.
L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità con delega alla Portualità, Retroporti e Demanio, Raffaele Piemontese, ha condiviso l’Ordinanza balneare 2026 al tavolo di partecipazione e confronto con gli stakeholder pubblici e privati. Tra di essi, rappresentanti della Direzione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: In Puglia lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre: l'ordinanza della Regione. Cibo e plastica, tutte le regole
Leggi anche: Ordinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: “Con l’Ordinanza ribadiamo l’accessibilità del nostro mare nel pieno rispetto della costa”
The Autobiography of Benjamin Franklin - Complete Audiobook | American History Classic
Temi più discussi: Ordinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: Con l’Ordinanza ribadiamo l’accessibilità del nostro mare nel pieno rispetto della costa; In Puglia lidi aperti dal 23 maggio: la nuova ordinanza tra accessibilità, regole e divieti; Pasqua e voglia d’estate: primo tutto esaurito ai Lidi; Stagione balneare, lidi aperti dal 23 maggio.
Puglia, stagione balneare al via il 23 maggio: nuove regole per lidi e accessi al mareStagione balneare in Puglia 2026 al via il 23 maggio: orari dei lidi, libero accesso al mare, disabili, controlli Arpa e divieti. pugliapress.org
Ordinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembreOrdinanza balneare 2026: lidi aperti dal 23 maggio al 13 settembre. Piemontese: Con l’Ordinanza ribadiamo l’accessibilità del nostro mare nel pieno rispetto della costa Questa mattina l’assessore re ... statoquotidiano.it
L'estate è in arrivo in quanti verranno in Sicilia questa estate Qui siamo a Mondello - facebook.com facebook
Dal Marocco: #ElAynaoui pensa all'addio alla #Roma in estate #ASRoma #Calciomercato x.com