Estate 2026 | Lidi aperti dal 23 maggio Nuove regole su cibo in spiaggia e accesso al mare

Per l’estate 2026, le spiagge saranno aperte dal 23 maggio, con nuove regole riguardanti il cibo e l’accesso al mare. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità ha presentato l’Ordinanza balneare durante un incontro con rappresentanti pubblici e privati. La disposizione riguarda le modalità di accesso e i comportamenti consentiti nelle aree balneari, con l’obiettivo di regolamentare meglio le attività lungo la costa.