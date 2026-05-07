Estate 2026 | tra il Roma Summer Fest e il World Press Photo

Durante l’estate del 2026, all’Auditorium di Roma si terranno eventi dedicati alla musica e alla fotografia. Il Roma Summer Fest presenterà artisti di musica d’avanguardia, mentre il World Press Photo ospiterà mostre con le fotografie di professionisti selezionati per documentare le crisi globali. Entrambi gli eventi si svolgeranno in diverse date nel corso della stagione estiva, attirando pubblico e appassionati di arte e cultura.

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? Punti chiave Quali artisti porteranno la musica d'avanguardia all'Auditorium di Roma?. Chi sono i fotografi selezionati per raccontare le crisi globali?. Come coinvolgeranno gli adolescenti il teatro classico nel Parco di Pompei?. Dove potrai visitare 600 monumenti grazie al lavoro dei volontari?.? In Breve World Press Photo: 42 progetti selezionati su 57.376 proposte da 141 Paesi.. Roma Summer Fest: oltre 70 spettacoli tra il 13 giugno e il 12 settembre.. Pompei: studenti di Torre del Greco e Castellammare reciteranno Antigone il 22-24 maggio.. Sardegna: 15.000 volontari gestiscono 600 monumenti in 60 comuni da maggio a ottobre.. Dal 13 giugno al 12 settembre l’Auditorium Parco della Musica ospiterà il Roma Summer Fest con oltre 70 spettacoli programmati tra la Cavea, la Sala Santa Cecilia e la Casa del Jazz.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Estate 2026: tra il Roma Summer Fest e il World Press Photo Four-time champion Italy miss out on World Cup — again Notizie correlate Bari ospiterà il World Press Photo: arrivano gli scatti del 2026? Cosa sapere La mostra World Press Photo 2026 approderà a Bari nella prossima stagione autunnale. World Press Photo 2026: lo scatto che svela il dramma delle deportazioni? Cosa sapere Carol Guzy vince il World Press Photo 2026 con lo scatto di un arresto a New York. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Roma Summer Fest, presentata l'edizione 2026; Da John Legend a Marilyn Manson: tutti i big che canteranno a Roma quest'estate; Roma summer fest, l’estate capitolina; Roma Summer Fest 2026: oltre 70 concerti all’Auditorium Parco della Musica tra star internazionali e artisti italiani. Da Björk ai Kneecap: ecco il Roma Summer Fest 2026C’è il pop sperimentale di Björk e il rap identitario e politicamente impegnato degli irlandesi Kneecap, che all’estero si esibiscono sui palchi dei festival più importanti. C’è il rock alternativo di ... rockol.it Roma Summer Fest 2026: oltre settanta concerti animeranno l'estate romanaIl Roma Summer Fest 2026 si appresta a tornare come protagonista indiscusso della scena culturale della capitale, con una grande attesa per la sua nuova edizione. L'evento proporrà un ricco programma ... it.blastingnews.com Serena Brancale Levante Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Roma Summer Fest - facebook.com facebook Al via il 13 giugno il Roma Summer Fest 2026 In cartellone oltre 70 spettacoli. Attesi tra gli altri John Legend, Ben Harper, Europe e gli italiani Brancale, Frah Quintale, Levante, Niccolò Fabi e Subsonica x.com