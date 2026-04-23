Bari ospiterà il World Press Photo | arrivano gli scatti del 2026

A Bari si terrà la mostra World Press Photo 2026, prevista per l’autunno. La rassegna presenterà fotografie che ritraggono crisi migratorie, conflitti a Gaza e il genocidio in Guatemala. Le immagini sono state selezionate tra quelle più significative dell’ultima edizione, offrendo uno sguardo diretto su eventi di attualità e sofferenza in diverse parti del mondo. La mostra rappresenta un’occasione per conoscere meglio alcune delle sfide più urgenti a livello globale.

? Cosa sapere La mostra World Press Photo 2026 approderà a Bari nella prossima stagione autunnale.. Le opere selezionate documentano crisi migratorie, conflitti a Gaza e genocidio in Guatemala.. La giuria internazionale del World Press Photo Contest ha ufficialmente svelato i vincitori dell’edizione 2026, annunciando che le immagini più significative del fotogiornalismo mondiale approderanno a Bari nel corso della prossima stagione autunnale. Il prestigioso riconoscimento, che vede la sua mostra itinerante toccare oltre 120 città in 50 paesi, porterà nel capoluogo pugliese testimonianze visive di una realtà globale segnata da conflitti, crisi climatiche e lotte per i diritti civili.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bari ospiterà il World Press Photo: arrivano gli scatti del 2026 Notizie correlate In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto... World Press Photo 2026: l’italiana che racconta le donne del MaroccoLa tensione artistica del fotogiornalismo si sposta su un palcoscenico internazionale di altissimo prestigio, dove una giovane talento italiana è... Contenuti di approfondimento In mostra a Bari in autunno gli scatti vincitori del World Press Photo 2026(ANSA) - BARI, 23 APR - Sarà esposta a Bari il prossimo autunno, nell'ambito della tredicesima edizione della World Press Photo Exhibition nel capoluogo pugliese, la foto dell'anno 2026 del World Pres ... tuttosport.com Bari , al Teatro Margerita il World Press Photo tra guerre, cambiamento climatico e sogni dei bambiniBARI - Cambiamento climatico, guerre, migrazioni, quotidianità, dolore, ma anche speranza e gioia. Sono questi i grandi temi del World Press Photo Exhibition 2024, tornato per l’undicesimo anno nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it