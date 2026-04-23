Il premio World Press Photo 2026 è stato assegnato a una fotografa per uno scatto che ritrae un arresto a New York. La fotografia documenta le deportazioni di cittadini ecuadoriani avvenute durante il mandato presidenziale di Donald Trump. La scena cattura un momento di tensione e mobilità forzata, offrendo un’immagine diretta di un’operazione di polizia in città. La vincitrice è una reporter nota per il suo lavoro nel fotogiornalismo.

? Cosa sapere Carol Guzy vince il World Press Photo 2026 con lo scatto di un arresto a New York.. L'immagine documenta le deportazioni di cittadini ecuadoriani durante la presidenza di Donald Trump.. Carol Guzy riceve il premio per la foto dell’anno al World Press Photo 2026 con uno scatto documentato in un corridoio del tribunale per l’immigrazione di New York, che ritrae il momento della deportazione di Luis, un cittadino ecuadoriano. L’immagine, intitolata Separati dall’Ice, cattura la disperazione delle figlie di Luis mentre cercano di trattenere il padre attraverso un contatto fisico violento con la sua felpa, durante l’arresto eseguito dagli agenti federali per il controllo dell’immigrazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - World Press Photo 2026: lo scatto che svela il dramma delle deportazioni

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