esselunga claude sarrailh nuovo ceo e dg

A partire dai primi di novembre, Claude Sarrailh assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga. Attualmente ricopre la posizione di ceo di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia. La nomina è stata annunciata dall'azienda e sarà effettiva a partire dal mese prossimo. Sarrailh sostituirà il precedente dirigente alla guida della catena di supermercati.

A partire dai primi di novembre Claude Sarrailh, attualmente ceo di Ahold Delhaize per Europa e Indonesia, assumerà il ruolo di amministratore delegato e direttore generale di Esselunga. Lo ha reso noto l’azienda in una nota. Nel primo incarico Sarrailh sostituirà Marina Caprotti, la più giovane delle figlie del fondatore Bernardo, mentre nel secondo prenderà il posto di Gabriele Villa, che lascerà in vista del pensionamento. Un superstore Esselunga (Imagoeconomica). Sarrailh dal 2014 al 2018 ha guidato Metro Italy. Sarrailh vanta oltre 30 anni di esperienza nel retail business, maturata in gruppi globali come Carrefour, Metro e, appunto, Ahold Delhaize.🔗 Leggi su Lettera43.it

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