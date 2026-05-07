Esposizione canina nella Villa a Petrazzi

Nella Villa di Petrazzi si svolge un’esposizione canina che si tiene in due giornate. L’evento è dedicato agli appassionati di cani e permette anche di visitare l’antica dimora, che nel mese di agosto 1867 ospitò l’eroe dei due mondi. La manifestazione combina la passione per i cani con un tuffo nella storia locale, attirando partecipanti e visitatori interessati a entrambe le esperienze.

Due occasioni in una. Un appuntamento imperdibile per i cinofili e un’opportunità per visitare l’antica dimora che ospitò l’eroe dei due mondi nell’agosto 1867. Domenica a Petrazzi (Castelfiorentino) c’è l’ "Esposizione nazionale canina di bellezza", aperta a tutte le razze. La manifestazione, promossa da Arci Caccia Toscana, si svolgerà nel Parco della Villa che accolse Giuseppe Garibaldi, con possibilità di visitare le stanze che hanno conservato intatta l’atmosfera dell’epoca. Il ritrovo è alle 8.30 per espletare le formalità di iscrizione. Potranno partecipare tutte le razze, con o senza certificato (obbligatoria Tessera Arci Caccia, che sarà possibile fare anche in loco), suddivise nelle varie classi in gara.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esposizione canina nella Villa a Petrazzi Notizie correlate Torna il 'Trofeo del Castello': esposizione canina amatoriale e quarto Memorial HeroSabato 25 dalle 12 alle 18, in via Biverare a Mesola, si terrà l'ottavo Trofeo del Castello, esposizione canina amatoriale aperta a tutti i cani (di... Torna il 'Dog show', al via l'esposizione canina amatoriale aperta a tutte le razzePoggio Renatico si prepara ad accogliere una giornata speciale dedicata agli amici a quattro zampe con l’Expo cinofila amatoriale organizzata da ‘Dei... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Esposizione canina nella Villa a Petrazzi; A Petrazzi l'esposizione canina nazionale nella villa che ospitò Garibaldi; Musei gratis domenica 3 maggio: tutte le mostre in programma e visitabili; Torna l'appuntamento con la Fiera agricola di Oleggio: da quest'anno è nazionale. A Petrazzi l'esposizione canina nazionale nella villa che ospitò GaribaldiUn appuntamento imperdibile per tutti i cinofili, ma anche un’opportunità per visitare l’antica dimora che ospitò l’eroe dei due mondi nell’agosto 1867. gonews.it Castelfiorentino: Esposizione nazionale canina di bellezzaLa manifestazione, che è promossa da Arci Caccia Toscana si svolgerà all’interno del Parco della Villa che accolse Giuseppe Garibaldi, con possibilità di visitare le stanze che grazie alla cura e alla ... nove.firenze.it Domenica speciale ai Giardini dell’Ippocastano: arriva la prima esposizione canina amatoriale x.com Domenica speciale ai Giardini dell’Ippocastano: arriva la prima esposizione canina amatoriale Link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook