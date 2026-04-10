Torna il ' Trofeo del Castello' | esposizione canina amatoriale e quarto Memorial Hero

Sabato 25, in via Biverare a Mesola, si svolgerà l'ottavo Trofeo del Castello, un’esposizione canina amatoriale che sarà aperta a tutti i cani, di razza e non. L’evento si terrà dalle 12 alle 18 e vedrà anche la quarta edizione del Memorial Hero, dedicato a un cane scomparso troppo presto. La manifestazione coinvolge appassionati e proprietari di cani della zona che vogliono partecipare o semplicemente assistere.

Sabato 25 dalle 12 alle 18, in via Biverare a Mesola, si terrà l'ottavo Trofeo del Castello, esposizione canina amatoriale aperta a tutti i cani (di razza e non) e quarto Memorial Hero (scomparso troppo presto). Molti i premi in palio. Le categorie in gara saranno: cani di razza (juniores 4-8. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it A Birmingham va in scena Crufts 2026: ecco i campioni dell’esposizione canina più grande del mondoBirmingham, 9 marzo 2026 – Anche nel 2026, l’iconica esposizione canina internazionale Crufts ha confermato il suo primato come la più grande... Argomenti più discussi: Sagra del Pellegrino nel Sobborgo della Ganga 2026 20a Edizione a Faenza e dintorni; La 1000 Miglia chiude a Taranto un’edizione tutta pugliese partita dall’Adriatico; 1000 Miglia Experience: in festa con le auto più belle del mondo; Il Trofeo Maremma. Traguardo del mezzo secolo. Prova speciale a Follonica. _ News L’ingresso del Teatro Verdi di Gorizia ha visto lo start della 7ª edizione del Trail del Castello 2026, gara transfrontaliera valida come prova del 34° Trofeo Provincia di Gorizia. Quattro Aquile sul percorso di 10 km [150m D±] preparato dall’org - facebook.com facebook