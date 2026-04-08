Petizione scuola di Sant’Alberto Raccolte oltre 1400 firme | Non vogliamo ridimensionamenti

È stata presentata una petizione con oltre 1.400 firme per chiedere di evitare ridimensionamenti alla scuola media Corrado Viali di Sant’Alberto, parte dell’istituto comprensivo Manara Valgimigli. Le firme sono state ufficialmente protocollate dalle autorità scolastiche. La petizione è stata avviata da genitori, insegnanti e cittadini che desiderano tutelare l’attuale struttura e il numero di classi. La richiesta si concentra sulla preservazione dell’organico e delle attività educative.

Sono 1400 le firme raccolte e protocollate per la tutela e la salvaguardia della scuola media Corrado Viali di Sant’Alberto dell’istituto comprensivo Manara Valgimigli. La petizione era stata avviata dieci giorni fa da alcuni abitanti della località con l’obiettivo di mantenere quelli che definiscono ‘equità territoriale’, ‘rispetto dello stradario’ e ‘tutela del presidio sociale’. A partire dall’anno scolastico 20262027 infatti c’è il rischio che i 35 alunni iscritti alla prima media vengano concentrati in un’unica sezione, a differenza di quello che accadeva in passato. I promotori del documento chiedono per prima cosa una ‘ripartizione equa delle classi’ all’interno dello stesso comprensorio scolastico tra i plessi di Mezzano, Piangipane e Sant’Alberto perché, sottolineano, i numeri ci sono. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Petizione scuola di Sant’Alberto. Raccolte oltre 1400 firme: "Non vogliamo ridimensionamenti" "No all’accorpamento delle scuole". Petizione on line: oltre 1400 firmeOltre 1400 firme sulla petizione on line “No all’accorpamento delle scuole Don Milani e De Filis“. Petizione: raccolte 250 firme per l’acqua nelle case sparseUna petizione a sostegno dei residenti di via Reale Voltana e delle aree limitrofe, in una porzione del territorio comunale alfonsinese in cui... Temi più discussi: Petizione scuola di Sant’Alberto. Raccolte oltre 1400 firme: Non vogliamo ridimensionamenti; Oltre 1.400 firme per la scuola media di Sant'Alberto: Chiediamo equità e rispetto dello stradario; Ravenna, scuola media di Sant’Alberto: raccolte oltre 1.500 firme; Preghiamo tutti per un vero eroe. Petizione scuola di Sant’Alberto. Raccolte oltre 1400 firme: Non vogliamo ridimensionamentiSono 1400 le firme raccolte e protocollate per la tutela e la salvaguardia della scuola media Corrado Viali di Sant’Alberto dell’istituto comprensivo Manara Valgimigli. La petizione era stata avviata ... ilrestodelcarlino.it Oltre 1.400 firme per la scuola media di Sant’Alberto: «Chiediamo equità e rispetto dello stradario»Per l'anno scolastico 2026/2027 la prima della scuola secondaria C. Viali potrebbe arrivare raggruppare 35 alunni ... ravennaedintorni.it Il negozio di Anna Cortesi in via Sant’Alberto oggi è un alimentari con cucina. Lei ha 85 anni: “Mi dà una mano mia nipote, anzi, è lei il capo” - facebook.com facebook