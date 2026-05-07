Escursioni laboratori e visite | al via la nuova stagione delle Salse di Nirano

È iniziata la nuova stagione alle Salse di Nirano, con un calendario di attività gratuite pensate per far conoscere questo ambiente naturale unico nel territorio modenese. La Riserva propone escursioni, laboratori e visite guidate, coinvolgendo i visitatori in esperienze che permettono di esplorare le caratteristiche di questa zona. Le iniziative sono rivolte sia a grandi che a piccoli, offrendo diverse possibilità di avvicinarsi a uno degli ambienti più interessanti della regione.

La Riserva naturale delle Salse di Nirano propone per la prima vera e l'estate un ricco programma di attività gratuite dedicate alla scoperta di uno degli ambienti naturali peculiari del territorio modenese.In programma visite guidate, laboratori per bambini e famiglie, escursioni e appuntamenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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