Salse di Nirano affidata la gestione di Ca’ Rossa e delle visite guidate per il triennio 2026-2028

La gestione di Cà Rossa e delle visite guidate alla Riserva naturale delle Salse di Nirano per il triennio 2026-2028 è stata affidata a un raggruppamento di imprese temporaneo formato dalla cooperativa di solidarietà sociale L'Ovile e dalla cooperativa sociale La Lumaca. L'accordo riguarda un importo ancora da definire e riguarda le attività legate alla tutela e alla promozione del sito.

Il servizio va al raggruppamento d'imprese formato dalle cooperative L’Ovile e La Lumaca: aperture domenicali dell’Ecomuseo, visite per scuole e gruppi e nuove attività per valorizzare la Riserva La gestione di Cà Rossa e delle visite guidate alla Riserva naturale delle Salse di Nirano per gli anni 2026-2028 è stata affidata all'Rti (raggruppamento di imprese temporaneo), composta dalla cooperativa di solidarietà sociale L'Ovile e da La Lumaca' cooperativa sociale, per un importo pari a 95.379,48 euro. L'affidamento comprende le aperture dell'Ecomuseo, da marzo a ottobre, tutte le domeniche e nei giorni festivi e l'organizzazione di visite guidate e attività in Riserva per scuole, famiglie e gruppi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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