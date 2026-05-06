Processo Nemo Sud il pm modifica l’imputazione | la contestazione su vantaggi alla Fondazione

Nel procedimento riguardante il centro per le malattie neuromuscolari, il pubblico ministero ha modificato l’imputazione, concentrando ora l’accusa sui vantaggi attribuiti alla Fondazione. Il processo riguarda le attività svolte presso il centro, che ha operato per diversi anni all’interno di un policlinico universitario. La modifica riguarda la contestazione legata alle eventuali irregolarità nella gestione e nelle risorse della Fondazione coinvolta.

Nuovo passaggio nel procedimento sul caso Nemo Sud, il centro per le malattie neuromuscolari che ha operato per anni all’interno del Policlinico universitario di Messina. Nell’udienza di oggi il pubblico ministero ha proceduto alla modifica del capo di imputazione, come già sollecitato nel corso.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Processo Nemo Sud, il pm modifica l’imputazione: nuova contestazione su vantaggi alla FondazioneNuovo passaggio nel procedimento sul caso Nemo Sud, il centro per le malattie neuromuscolari che ha operato per anni all’interno del Policlinico... Fondazione con il Sud, Riabitare il Sud: il Cilento ammesso alla seconda fase: 2 mln per la co-progettazioneIl Cilento accede alla seconda fase, quella della co-progettazione, del bando “Riabitare il Sud – Bando per lo sviluppo locale”, promosso da...