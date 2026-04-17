Esce per andare al lavoro e scompare da Tivoli si cerca Lucio Pagani | Sta passando un momento di difficoltà
È stato segnalato la scomparsa di Lucio Pagani, che da due giorni non è più tornato a casa a Tivoli. La famiglia ha diffuso un appello per chiedere aiuto nella ricerca, spiegando che il 44enne sta attraversando un momento di fragilità e potrebbe trovarsi in difficoltà. Le forze dell’ordine stanno coordinando le ricerche nella zona, mentre amici e conoscenti si stanno mobilitando per trovare il più presto possibile notizie di lui.
Preoccupazione per la scomparsa di Lucio Pagani, scomparso da Tivoli due giorni: "Aiutateci a trovarlo, sta attraversando un momento di estrema fragilità".🔗 Leggi su Fanpage.it
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