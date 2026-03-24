Esce di casa e scompare da Roma si cerca Federica Galassetti | Potrebbe essere in difficoltà

Federica Galassetti è scomparsa da Colli Albani due giorni fa. La famiglia ha diffuso un appello chiedendo di segnalare eventuali avvistamenti, specificando che potrebbe trovarsi in altre zone di Roma e potrebbe essere in difficoltà. Le forze dell'ordine stanno conducendo le ricerche nel quartiere e nelle aree circostanti, senza ancora averla trovata.

Federica Galassetti è scomparsa da Colli Albani due giorni fa. L'appello della famiglia: "Potrebbe trovarsi in altre zone di Roma e aver bisogno di aiuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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