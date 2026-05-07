Esce da scuola e scompare dopo un messaggio alla madre | paura per un 15enne

Un 15enne di Latina è scomparso poco dopo aver lasciato la scuola. Dopo aver inviato un messaggio alla madre, non ha più risposto ed è sparito. La polizia ha avviato le ricerche e, in breve tempo, il ragazzo è stato ritrovato e riaffidato ai genitori. La vicenda ha destato preoccupazione tra i familiari e le autorità.

E’ stato in breve tempo rintracciato e riaffidato ai genitori il giovane di 15 anni scomparso a Latina dopo essere uscito da scuola. Ma sono stati momenti di apprensione quelli vissuti nel pomeriggio di ieri, mercoledì 6 maggio, nel capoluogo pontino dopo che il ragazzo, che vive in un comune.🔗 Leggi su Latinatoday.it PLEBEYA LE PROPONE MATRIMONIO AL PRÍNCIPE DE COREA | La Corona KDrama PARTE 1 Notizie correlate Cagliari, 16enne esce da scuola e scompare, la madre: "Aiutateci a trovarla, potrebbe essere in pericolo"Sono ore d'ansia in Sardegna per la scomparsa di Siria Piscedda,16 anni, uscita da scuola e sparita nel nulla nel primo pomeriggio di venerdì 3... Esce per andare a scuola e scompare: si cerca la 15enne Hana, possibile pista MilanoCresce l’ansia per la scomparsa di Hana, una ragazza di 15 anni di cui non si hanno più notizie da venerdì 27 marzo. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Firenze, si entra a scuola e poi si esce a giocare in strada (chiusa al traffico); Bandi e Avvisi; La salute comincia dalla cucina, parola di chef; Intelligenza artificiale nei licei: cosa cambia davvero con le nuove Indicazioni Nazionali 2026. Esce da scuola e muore a 12 anni schiacciata da un albero cadutoUna ragazzina di 12 anni morta schiacciata da un albero a Bisceglie, un elettricista 38enne ucciso da un palo della luce a Taranto, un altro operaio ferito dalla caduta di cassoni carichi di frutta a ... quotidiano.net Maddaloni , esce da scuola e scompare: 16enne ritrovato alla stazione di CasertaÈ stato ritrovato dalla Polizia di Stato alla stazione ferroviaria di Caserta un minore di 16 anni che era scomparso all'uscita di scuola, a Maddaloni. I genitori aspettavano che il ragazzo tornasse ... ilmattino.it BERRETTINI ESCE ALL’ESORDIO DA ROMA E SCIVOLA ANCORA NEL RANKING Il romano cede in due set ad Alexei Popyrin (6-2 6-3) sul Campo Centrale del Foro Italico. Per Berrettini è la settima sconfitta stagionale a livello ATP sulla terra rossa: un k x.com Finito l’ultimo della trilogia, qualcuno sa quando esce “strange maps” o se è già disponibile da qualche parte Grazie! - facebook.com facebook