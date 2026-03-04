Bambino di due anni esce di casa e vaga senza meta riconsegnato alla madre dalla Polizia Locale

Ieri pomeriggio, un bambino di due anni è uscito di casa e si è allontanato senza una meta precisa. La Polizia Locale ha riconsegnato il bambino alla madre dopo averlo trovato e messo in sicurezza grazie all'intervento del Controllo di Vicinato di Sassuolo. L'episodio si è verificato martedì 3 marzo e ha coinvolto le forze dell'ordine e la rete di sorveglianza del quartiere.

Fondamentale l'intervento di un passante, che è anche referente del Controllo di Vicinato. Il Sindaco Mesini: “Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la rete del Controllo di Vicinato” Ieri pomeriggio, martedì 3 marzo, la rete del Controllo di Vicinato di Sassuolo ha dimostrato tutta la sua importanza permettendo di ritrovare e mettere in salvo un bambino di soli due anni, il piccolo K., che vagava completamente solo e senza meta tra via Gorrieri e via Ancora. Un tratto di strada, peraltro, caratterizzato da un traffico veicolare piuttosto intenso e pericoloso per un minore di quell'età. A far scattare la provvidenziale macchina dei soccorsi sono stati due passanti, tra cui proprio un referente del locale gruppo di Controllo di Vicinato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

