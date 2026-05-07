Esame di Stato per accedere alla professione di commercialista sono 19 gli studenti riminesi in lizza

Diciannove studenti di Rimini si preparano a sostenere l’esame di Stato per diventare commercialisti. L’esame rappresenta il passo finale prima dell’accesso alla professione e permette di entrare nel mercato del lavoro come dottori commercialisti. Questi giovani stanno ultimando le prove che consentiranno loro di ottenere la qualifica ufficiale e di iniziare la carriera professionale.

Diciannove nuovi giovani commercialisti pronti per l’esame di Stato che porterà alla carriera libero professionale di dottore commercialista e all’ingresso nel mondo del lavoro. Gli studenti hanno concluso il corso di preparazione, giunto alla sua 19a edizione e organizzato dall’Ordine dei.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Notizie correlate

GPS Primaria: come e quando gli studenti di Scienze della Formazione possono accedere alla prima FasciaPubblicata la bozza ministeriale sulle supplenze 2026/2027: le istanze per le 150 preferenze GPS si presenteranno dal 16 al 29 luglio; per la fase...

Gli indiani vogliono investire a Napoli: alla ricerca di un’area di logistica marittima, ci sono 5 città italiane in lizzaUna società indiana valuta un investimento a Napoli per una piattaforma deep-tech nella logistica.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Schema di decreto sull’ammissione all’esame di Stato per i biologi e la disciplina del relativo ordinamento: il Mur inserisce la trattazione del tema nel prossimo Consiglio dei ministri; Esame di Stato, maturità o valutazione della personalità? Un colloquio di 50 minuti basta per capire il grado d'autonomia e responsabilità dello studente?; Verso la Maturità 2026: il documento del 15 maggio; Maturità 2026 e Formazione scuola-lavoro: le faq del Ministero su candidati esterni, deroghe e calcolo delle ore per l'ammissione.

Esame di Stato I grado, gli alunni con disabilità possono essere esonerati dalle prove scritte o solo da alcune?L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è disciplinato dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741: in entrambi i testi normativi vi sono specif ... orizzontescuola.it

Esame di Stato, maturità o valutazione della personalità? Un colloquio di 50 minuti basta per capire il grado d’autonomia e responsabilità dello studente?Mentre si avvicina l’esame finale (di maturità) e i consigli di classe stanno avviandosi a predisporre, entro il 15 maggio, il documento finale da sottoporre alla Commissione, è interessante analizzar ... tecnicadellascuola.it

Quando si svolge la prima prova di Maturità 2026 e cosa bisogna studiare per superarla al meglio La risposta a queste e altre domande che i maturandi si pongono sull'inizio dell'esame di Stato https://ebx.sh/ZEHpZH - facebook.com facebook