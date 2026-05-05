GPS Primaria | come e quando gli studenti di Scienze della Formazione possono accedere alla prima Fascia

Il ministero ha pubblicato la bozza delle modalità di accesso alle supplenze per l’anno scolastico 20262027. Gli studenti di Scienze della Formazione interessati alla prima fascia delle GPS potranno presentare le domande dal 16 al 29 luglio, inserendo fino a 150 preferenze. Per quanto riguarda invece la fase interprovinciale dedicata al sostegno, le richieste dovranno essere inviate tra il 14 e il 18 agosto.

Pubblicata la bozza ministeriale sulle supplenze 20262027: le istanze per le 150 preferenze GPS si presenteranno dal 16 al 29 luglio; per la fase interprovinciale (mini call veloce) su sostegno, invece, le istanze andranno inoltrate dal 14 al 18 agosto. Per ogni ordine di scuola, le graduatorie scolastiche provinciali si suddividono in due fasce: per passare dalla II alla I fascia si richiedono requisiti ben precisi in base all’ordine di istruzione di interesse. Di seguito la differenza tra le due fasce GPS primaria. Una nostra lettrice ci scrive: “Sono una studentessa di Scienze della Formazione Primaria al terzo anno in corso ed entro giugno avrò conseguito i 150 CFU.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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