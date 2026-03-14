Gli indiani vogliono investire a Napoli | alla ricerca di un'area di logistica marittima ci sono 5 città italiane in lizza
Una società indiana sta considerando un investimento a Napoli per sviluppare una piattaforma deep-tech dedicata alla logistica marittima. La Regione sta cercando un’area di circa 10.000 metri quadrati, e al momento sono cinque le città italiane in corsa per ospitare questa iniziativa. La decisione finale dipenderà dalla scelta dell’area più adatta alle esigenze del progetto.
Una società indiana valuta un investimento a Napoli per una piattaforma deep-tech nella logistica. La Regione cerca un'area da 10mila metri quadrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Le migliori città dove crescere i figli, in classifica ci sono anche due italianeSicurezza, spazi verdi e attività per famiglie sono solo alcuni dei parametri presi in considerazione da una recente ricerca globale sulle migliori...
Leggi anche: Albergatori, alla Stazione Marittima di Napoli c’è HospitalitySud: ecco il programma