Gli indiani vogliono investire a Napoli | alla ricerca di un'area di logistica marittima ci sono 5 città italiane in lizza

Una società indiana sta considerando un investimento a Napoli per sviluppare una piattaforma deep-tech dedicata alla logistica marittima. La Regione sta cercando un’area di circa 10.000 metri quadrati, e al momento sono cinque le città italiane in corsa per ospitare questa iniziativa. La decisione finale dipenderà dalla scelta dell’area più adatta alle esigenze del progetto.