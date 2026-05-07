? Cosa scoprirai Come puoi trasformarti in una scultura in soli sessanta secondi?. Cosa accade quando gli oggetti quotidiani sfidano la percezione della realtà?. Perché l'eredità di Mariano Fortuny dialoga con le forme di Wurm?. Dove si terranno gli eventi gratuiti legati a questa esposizione?.? In Breve Mostra aperta dal 6 maggio al 22 novembre 2026 a Palazzo Fortuny.. Dialogo materico tra l'arte di Wurm e l'eredità di Mariano Fortuny.. Eventi territoriali a Sant'Erasmo il 10 maggio e ad Arterminal dal 15 al 17 maggio.. Appuntamenti gratuiti alla Fornase di Spinea tra il 30 aprile e il 4 maggio.. Dal 6 maggio al 22 novembre 2026 il Museo Fortuny di Venezia presenta Dreamers, la nuova esposizione monografica dedicata all’artista austriaco Erwin Wurm presso Palazzo Fortuny in San Marco 3958.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Erwin Wurm al Museo Fortuny: l’arte sfida la realtà con Dreamers

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