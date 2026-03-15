Al Museo del Louvre ora si può visitare utilizzando Snapchat, che ha introdotto l’uso della realtà aumentata per arricchire l’esperienza dei visitatori. Attraverso l’app, gli utenti possono accedere a lenti AR e codici da scansionare, trasformando la visita tradizionale in un percorso più coinvolgente. Questa novità permette di interagire con le opere d’arte in modo innovativo, rendendo la visita più dinamica e personalizzata.

Un esempio concreto arriva dalla recente collaborazione tra l’AR Studio di Snapchat e il Museo del Louvre di Parigi: il progetto propone un’esperienza interattiva e gratuita, dal titolo The Incredible Unknowns of the Louvre, che porta sei capolavori del museo in realtà aumentata offrendo al pubblico un modo nuovo di scoprirli e comprenderli esplorando dettagli, contesti storici e particolari invisibili a occhio nudo, direttamente inquadrando un codice QR con la fotocamera del proprio smartphone. Non si tratta quindi di una copia dell’esperienza museale ma di una vera e propria estensione: «Attraverso iniziative come questa con il Louvre,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Museo del Louvre, adesso lo si visita con Snapchat: quando l'arte incontra la realtà aumentata

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