Erwin Wurm al Museo Fortuny | Dreamers in mostra a Venezia
Dal 6 maggio al 22 novembre 2026, il Museo Fortuny di Venezia accoglie una mostra intitolata “Dreamers” dedicata all’artista austriaco Erwin Wurm. La rassegna presenta un ampio assortimento di opere dell’artista, considerato uno dei nomi più rilevanti dell’arte contemporanea. La mostra rimarrà aperta fino alla fine del 2026, offrendo ai visitatori l’opportunità di esplorare il suo lavoro attraverso diverse installazioni e pezzi esposti.
Dal 6 maggio al 22 novembre 2026 il Museo Fortuny di Venezia ospita “Dreamers”, un’ampia mostra monografica dedicata all’artista austriaco Erwin Wurm, tra i protagonisti più influenti dell’arte contemporanea.L’esposizione ripercorre il lavoro di Wurm, noto per aver ridefinito il concetto di.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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