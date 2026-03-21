Prima della partita tra Milan e Torino, Davide Bartesaghi ha dichiarato a 'DAZN' che oggi avrà l’opportunità di mettere più palloni dentro l’area. Il difensore del Milan ha parlato delle sue aspettative e della volontà di contribuire in modo attivo durante il match. Le sue parole sono state rivolte ai microfoni prima del fischio di inizio.

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano. Su cosa avete lavorato in settimana? “Abbiamo lavorato alla stessa maniera, l’obiettivo è sempre lo stesso. Abbiamo sistemato qualcosina che nell’ultima partita è andato un pochettino male”. Con Fullkrug in avanti cambia qualcosa? “Avrò possibilità di mettere più palloni, sappiamo che ogni giocatore davanti ha qualità diverse ma sono tutti importanti. Vedremo oggi la partita come andrà” Com’è dover gestire la pressione della classifica con il Napoli che vi ha scavalcato? “Pensiamo alle nostre partite, non guardiamo la classifica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Bartesaghi prima di Milan-Torino: “Oggi potrò mettere dentro più palloni”

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