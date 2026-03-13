Parco Archeologico di Ercolano visita tematica per la Giornata nazionale del Paesaggio

Il Parco Archeologico di Ercolano organizza una visita tematica gratuita intitolata “Paesaggi nel tempo” in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra il 14 marzo. L’iniziativa è rivolta ai visitatori che vogliono scoprire le caratteristiche storiche e artistiche del sito archeologico attraverso un percorso guidato. La proposta mira a coinvolgere il pubblico in un’esperienza di approfondimento sul patrimonio paesaggistico locale.

In occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra il 14 marzo, il Parco Archeologico di Ercolano propone al pubblico una visita tematica gratuita dal titolo “Paesaggi nel tempo. Vesuvio e dintorni”, dedicata alla scoperta e alla riflessione sulle trasformazioni del paesaggio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Museo archeologico nazionale di Pontecagnano: tutto pronto per la "Giornata Nazionale del Paesaggio"Sabato 14 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l’ultimo...

Giornata Nazionale del Paesaggio, iniziative al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del ColleIl paesaggio al centro di visite guidate, attività didattiche e itinerari culturali, con studiosi e professionisti a confronto.

Contenuti utili per approfondire Parco Archeologico di

Temi più discussi: Delegazione del sito Unesco di Butrinto al Parco Archeologico di Ercolano; Parco archeologico di Ercolano: 8 marzo ingresso gratuito per le donne; Marzo 2026 al Parco Archeologico di Ercolano - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; La visita della delegazione del sito UNESCO di Butrinto al Parco Archeologico di Ercolano.

Ercolano, a marzo esperienze immersive e itinerari tematici al Parco ArcheologicoLe visite tematiche si terranno il 6 e il 20 marzo 2026 e sono gratuite con il biglietto di ingresso al parco (o con il biglietto integrato Parco + mostra), anche in questo caso con prenotazione obbli ... ilgazzettinovesuviano.com

Giornata Nazionale del Paesaggio al Parco di Ercolano 14 marzoIn occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, che si celebra il 14 marzo, il Parco Archeologico di Ercolano propone al pubblico una visita tematica gratuita dal titolo Paesaggi nel tempo. napolivillage.com

Parco Archeologico di Ostia Antica - facebook.com facebook