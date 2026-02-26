Arezzo, 26 febbraio 2026 – . La direzione provinciale di Noi Moderati Arezzo ha deciso all’unanimità di sostenere la candidatura di Giuseppe Angiolini alla carica di sindaco di Arezzo. La scelta è stata condivisa con il presidente nazionale Maurizio Lupi, che è stato informato dell’esito della riunione e ha espresso il proprio assenso alla linea individuata dal gruppo aretino. «Il partito, dopo essersi rinnovato nella sua organizzazione interna - afferma il commissario provinciale di Noi Moderati Marco Casucci-... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casucci (Noi Moderati): «La nostra direzione provinciale all’unanimità ha deciso di sostenere la candidatura di Giuseppe Angiolini»

Casucci: «Noi Moderati ad Arezzo cresce in maniera significativa»Arezzo, 7 febbraio 2026 – Casucci: «Noi Moderati ad Arezzo cresce in maniera significativa.

Casucci (Noi Moderati): «Le implicazioni della Riforma Calderoli vanno monitorate con attenzione»Arezzo, 21 dicembre 2025 – Casucci (Noi Moderati): «Le implicazioni della Riforma Calderoli vanno monitorate con attenzione.

Discussioni sull' argomento Il mediatore Casucci: Giusto rinnovarsi rispettando i partiti; Il centro destra studia per il candidato a sindaco. Tra Tanti e Comanducci arriva il terzo nome?.

Casucci (Noi Moderati): «La nostra direzione provinciale all’unanimità ha deciso di sostenere la candidatura di Giuseppe Angiolini»Arezzo, 26 febbraio 2026 – Casucci (Noi Moderati): «La nostra direzione provinciale all’unanimità ha deciso di sostenere la candidatura di Giuseppe Angiolini». La direzione provinciale di Noi Moderati ... lanazione.it

Noi Moderati con Beppe Angiolini. Casucci: Rinnovamento e punto di equilibrioAnche Noi Moderati appoggia la candidatura di Beppe Angiolini a sindaco di Arezzo. Ad annunciarlo è il commissario provinciale di Noi Moderati Marco Casucci dopo un confronto con il presidente ... corrierediarezzo.it

Elezioni amministrative, Marcello Comanducci Comanducci: “valuto corsa solitaria, ma non chiudo la porta al centro destra. La candidatura di Giuseppe Angiolini fa storcere il naso a molti" - facebook.com facebook

La scena politica di Arezzo appare al momento dominata da una profonda incertezza. La candidatura a sindaco dell’imprenditore della moda Beppe Angiolini, esponente civico e noto per i suoi legami con importanti stilisti oltre che a capo di un colosso... x.com