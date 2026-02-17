Elezioni Fratoianni in città per sostenere la candidatura di Carlo Costantini

Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, sarà a Pescara giovedì 19 febbraio per sostenere la candidatura di Carlo Costantini come sindaco. Fratoianni parteciperà a un comizio nel centro della città, dove incontrerà sostenitori e cittadini.

Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, sarà giovedì 19 febbraio a Pescara per sostenere la candidatura a sindaco di Carlo Costantini.Previsto un incontro con la stampa nella sede di Avs (Alleanza verdi sinistra) e Radici in Comune, in piazza Unione. Con Fratoianni saranno presenti il candidato sindaco del centrosinistra Carlo Costantini e il segretario regionale di Sinistra Italiana, Daniele Licheri. IlPescara è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Il centrodestra sulla nomina scrutatori: "Applichiamo la legge, i risultati del sorteggio sono sotto gli occhi di tutti" L'accusa del centrosinistra: "Assessori e consiglieri sempre nelle scuole, superato ogni limite.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Carlo Costantini, candidato sindaco del centrosinistra, commenta la recente sentenza del Consiglio di Stato che ha disposto nuove elezioni in alcune sezioni di Roma.

A poche settimane dalle elezioni provinciali a Cosenza, ancora nessuno ha presentato ufficialmente i propri candidati.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.