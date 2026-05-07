Un giudice ha reso pubblico un presunto biglietto scritto da un finanziere prima del suo decesso in carcere. La nota, attribuita a Epstein, afferma che non sono stati trovati elementi che lo collegassero a reati specifici, nonostante le indagini svolte nel corso di diversi anni. Il procedimento legale coinvolge anche l’ex compagno di cella di Epstein, Nicholas Tartaglione. La pubblicazione del biglietto fa parte di un procedimento giudiziario in corso.

“Mi hanno investigato per anni e non hanno trovato nulla”, questa la nota attribuita al finanziere diffusa nell’ambito del procedimento contro l’ex compagno di cella Nicholas Tartaglione Un giudice federale di White Plains, nello Stato di New York, ha disposto la pubblicazione del presunto biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima della sua morte in carcere nell’agosto 2019. Il documento, rimasto per anni secretato, è stato reso noto nell’ambito del procedimento giudiziario che coinvolge il suo ex compagno di cella, Nicholas Tartaglione, condannato per quadruplice omicidio. La nota, scritta con grafia definita disordinata, contiene frasi in stampatello e con ripetuti punti esclamativi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Epstein, il giudice rende pubblico il presunto biglietto prima del suicidio

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