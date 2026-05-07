Un biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima del suo presunto suicidio in carcere è stato reso pubblico da un giudice statunitense. Il documento, che secondo un ex compagno di cella sarebbe stato scritto dall’imprigionato, era stato mantenuto segreto e conservato in un caveau del tribunale per quasi cinque anni. La pubblicazione fa parte di una controversia legale non collegata alle indagini principali sulla morte del finanziere.

Un biglietto che secondo l’ex compagno di cella Jeffrey Epstein avrebbe scritto prima del presunto suicidio in carcere è stata resa pubblico, dopo essere rimasto secretato e chiuso in un caveau del tribunale per quasi cinque anni nell’ambito della controversia legale non correlata. Il giudice distrettuale statunitense Kenneth Karas di White Plains, New York, ha ordinato la divulgazione della nota dopo che il New York Times aveva presentato una richiesta la scorsa settimana per rendere pubblici sia essa che altri documenti relativi a un caso che coinvolgeva il compagno di cella, Nicholas Tartaglione. Poche persone erano a conoscenza della nota fino a quando Tartaglione, un ex agente di polizia che sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di quattro persone, ne ha parlato in un podcast lo scorso anno.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Epstein, un giudice Usa rende noto un biglietto del finanziere: “Indagato ma non hanno trovato nulla’

Nel caso EPSTEIN ci siamo dimenticati delle VITTIME

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