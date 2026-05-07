Epstein desecretato il biglietto d’addio | Non hanno trovato nulla Un privilegio scegliere quando andarsene

È stato reso pubblico il biglietto scritto a mano, attribuito a Jeffrey Epstein, prima di un tentato suicidio avvenuto nel luglio 2019. Nel messaggio, Epstein afferma che non sono state trovate prove e commenta che ha il privilegio di decidere quando andarsene. La comunicazione è stata desecretata recentemente e rende noto il contenuto scritto dall’imputato prima dell’evento.

È stato desecretato il biglietto scritto a mano presumibilmente da Jeffrey Epstein prima di un tentato suicidio nel luglio 2019. "Non hanno trovato nulla. È un privilegio poter scegliere il momento in cui dire addio".🔗 Leggi su Fanpage.it Epstein files: il ruolo di Maxwell, i complotti e l'immaginario del suo mondo Notizie correlate Jeffrey Epstein, spunta il presunto biglietto d’addio mai reso pubblico: “Non hanno trovato nulla”Un giudice federale americano ha ordinato mercoledì la divulgazione di un presunto biglietto d’addio scritto da Jeffrey Epstein nel luglio 2019, meno... Il biglietto d’addio di Jeffrey Epstein: «Indagato per mesi, non hanno trovato niente!!!»Un giudice federale in Usa ha reso pubblico un biglietto scritto da Jeffrey Epstein prima del suicidio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Epstein, spunta il biglietto d'addio prima del suicidio: è rimasto segreto per quasi sette anni; Epstein, desecretato il biglietto d’addio: Non hanno trovato nulla. Un privilegio scegliere quando andarsene; Resa pubblica la presunta nota pre-suicidio di Epstein. Epstein, desecretato il biglietto d’addio: Non hanno trovato nulla. Un privilegio scegliere quando andarseneÈ stato desecretato il biglietto scritto a mano presumibilmente da Jeffrey Epstein prima di un tentato suicidio nel luglio 2019 ... fanpage.it Il biglietto di addio di Epstein: «Non avete trovato niente...»La presunta lettera di suicidio del finanziere Jeffrey Epstein è stata resa pubblica. Il pedofilo, morto in carcere nel 2019, sembra sostenere che gli ... gds.it Epstein, il biglietto prima di morire: "Non avete trovato nulla" #jeffreyepstein tgcom24.mediaset.it/mondo/jeffrey-… x.com La modella che nel 2019 aveva raccontato di aver subito abusi da Jeffrey Epstein è in buone condizioni di salute - facebook.com facebook